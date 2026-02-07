Jallow non basta | la Virtus resiste un quarto poi l’Olympiacos dilaga così

Alla Virtus Bologna non basta un buon inizio. I gialloblù resistono solo un quarto, poi l’Olympiacos prende il largo. Al Pireo i greci volano fino al +39, sfruttando gli errori degli avversari e approfittando delle assenze di Pajola, Morgan e Diouf. La partita si mette subito male per la squadra italiana, che fatica a tenere il ritmo e alla fine soccombe sotto i colpi degli avversari.

