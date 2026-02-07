Jallow non basta | la Virtus resiste un quarto poi l’Olympiacos dilaga così
Alla Virtus Bologna non basta un buon inizio. I gialloblù resistono solo un quarto, poi l’Olympiacos prende il largo. Al Pireo i greci volano fino al +39, sfruttando gli errori degli avversari e approfittando delle assenze di Pajola, Morgan e Diouf. La partita si mette subito male per la squadra italiana, che fatica a tenere il ritmo e alla fine soccombe sotto i colpi degli avversari.
A Bologna regge solo l’avvio: al Pireo l’Olympiacos scappa fino al +39 approfittando degli errori della Virtus, in emergenza e senza Pajola, Morgan e Diouf. Rivedi gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 10-12, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 9 punti di Jallow, bolognesi avanti dopo 5?
Dopo un inizio di partita equilibrato, la Virtus Bologna prende il comando con Edwards che firma otto punti e porta i suoi sul +3.
Il crollo La Virtus ad Atene resiste un quarto
La Virtus Bologna si ferma al quarto quarto contro l’Olympiacos.
