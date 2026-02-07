Italiano pratico per stranieri | aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di italiano pratico rivolto agli stranieri. La Rete Bibliolandia organizza questa iniziativa all’interno del progetto “Bibliolandia senza Frontiere”, che punta a rendere le biblioteche e gli archivi accessibili a tutti. Per chi vuole imparare l’italiano in modo semplice e diretto, è il momento di iscriversi.

Sono aperte le iscrizioni al “ Corso pratico di italiano per stranieri ”, un’iniziativa che vede protagonista la Rete Bibliolandia con il progetto “ Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono ”. Il progetto prevede 40 corsi, distribuiti su 22 sedi di biblioteche e archivi presenti in 17 comuni della provincia di Pisa e tra questi c’è anche Cascina. Il corso nella Biblioteca Comunale Peppino Impastato (Viale Comaschi 67) è in programma dal 3 al 31 marzo, ogni martedì dalle 15 alle 19, e partirà con un numero minimo di iscrizioni. Il corso è gratuito e i posti sono limitati: sarà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte di una frequenza minima del 70% delle ore previste (20 in tutto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Cascina partono le iscrizioni per un corso pratico di italiano rivolto agli stranieri.

