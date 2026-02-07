Domani il Parma potrebbe cambiare volto a centrocampo, passando a un 4-3-3. Sohm si prepara a una possibile occasione, mentre Freuler e Moro sono alle prese con le nuove gioie familiari, avendo preso un giorno di riposo. La squadra si prepara a una sfida importante, con i giocatori pronti a riprendere gli allenamenti nelle prossime ore.

Niente allenamento, ieri, per Remo Freuler e Nikola Moro: entrambi sono diventati padri e hanno avuto il giorno libero per stare al fianco delle compagne. Ai box pure De Silvestri, anche se per un motivo molto meno lieto: sta smaltendo una colica addominale. Sono queste le notizie che arrivano da Casteldebole a due giorni dalla sfida casalinga con il Parma e che necessariamente si incastrano con le scelte di formazione a cui sarà chiamato Italiano dopo che l’ennesimo ko con il Milan ha allargato le crepe della crisi. Freuler e Moro dovrebbero rientrare in gruppo oggi e Italiano dovrà valutarne le condizioni psicologiche, prima ancora che fisiche, in vista della sfida ai ducali e capire se il momento individuale possa aumentare le motivazioni dei due o togliere invece qualche risorsa nervosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano potrebbe cambiare molte cose a centrocampo domani, a cominciare dall’assetto con il passaggio a un 4-3-3. Sohm prova il decollo proprio con il suo Parma. Freuler e Moro papà: gioie e rebus in mediana

