Italian police investigating possible sabotage to rail network near Bologna official says

Gli agenti italiani stanno indagando su un sospetto sabotaggio alla rete ferroviaria vicino a Bologna. Questa mattina, sono stati trovati cavi elettrici danneggiati lungo alcune linee, causando disagi e ritardi ai treni in zona. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se si tratta di un atto volontario o di un incidente, e nel frattempo le truppe specializzate stanno esaminando i punti colpiti. Nessuno al momento ha rivendicato l’atto, ma le autorità temono che possa essere una manovra mirata a creare problemi al traff

Italy’s state-owned railway Ferrovie dello Stato (FS) said the problem with the lines, which came on the first full day of the Winter Olympic Games, had not been caused by any technical failure. Le Ferrovie dello Stato (FS) hanno detto che il problema alle linee, che si è verificato nel primo giorno intero dei Giochi Olimpici Invernali, non è stato causato da un guasto tecnico. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Italian police investigating possible sabotage to rail network near Bologna, official says Approfondimenti su Bologna Railways Italian police to get new arrest powers after Turin riot La polizia italiana avrà nuovi poteri di arresto. Dubai Police arrest ‘Raffaele Imperiale’, kingpin of Italian organised crime syndicate Le forze di polizia di Dubai hanno arrestato Raffaele Imperiale, tra i più ricercati criminali italiani, considerato il capo dell'organizzazione criminale 'Camorra'. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Railways Italian police investigating possible sabotage to rail network near Bologna, official saysItalian police are investigating possible sabotage after electricity cables feeding rail lines were damaged near the northern Italian city of Bologna, causing delays to train ... yahoo.com Italian Air Force Gulfstream VC-650A (reg. MM62346) landing in Turin with Italian PMGiorgia Meloni on board. Meloni traveled to Turin to visit the police officers who were injured during clashes that took place last night amid an anarchist demonstration. (Matt facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.