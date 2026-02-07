Questa sera in Italia una donna anziana è stata investita e uccisa mentre camminava lungo il ciglio della strada. L’incidente è avvenuto in modo improvviso, lasciando tutti senza parole. La vittima stava attraversando o semplicemente passeggiando quando è stata colpita dall’auto. Ora la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e capire cosa sia successo esattamente.

Una donna anziana ha perso la vita nella serata di oggi dopo essere stata travolta da un’auto mentre camminava a bordo strada. L’episodio si è verificato lungo la Cassia Sud, in un tratto particolarmente trafficato appena fuori Viterbo, in provincia di Viterbo, dove la vittima stava procedendo a piedi sul margine della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’anziana sarebbe stata investita da una Fiat Panda condotta da un giovane di 20 anni. L’impatto è stato violento e non le ha lasciato scampo. Le cause dell’incidente restano da chiarire e sono ora al centro degli accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, travolta e uccisa sul ciglio della strada: la scena da brividi

Approfondimenti su Italia Travolta

È venuta a mancare Kianna Underwood, nota attrice e ex star di Nickelodeon, a causa di un incidente stradale avvenuto ieri mattina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Travolta

Argomenti discussi: Travolta e uccisa a Luserna San Giovanni: la donna aveva 66 anni; Travolta e uccisa da un camion sulla ciclabile: nasce un'associazione benefica nel ricordo di Viola; Morte di Giulia Mauri, fissata l'udienza preliminare per l'uomo che l'ha travolta; Travolta e uccisa a 25 anni, chiuse le indagini: Era sulle strisce e l’auto correva troppo.

Travolta e uccisa a Luserna San Giovanni: la donna aveva 66 anniIn Italia i pedoni investiti crescono di anno in anno, con una media di 2 investimenti ogni ora e centinaia di morti ... giornalelavoce.it

Giovane donna travolta e uccisa dal trenoGIULIANOVA – Un’altra tragedia sulla ferrovia Adriatica. E’ quella che si è consumata nella prima mattinata di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Giulianova. C.Q., una donna di 25 anni, di ... emmelle.it

Serata da incubo per la Juventus, travolta dall’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia. Dopo un avvio promettente dei bianconeri, è la Dea a colpire per prima con Scamacca, a segno su rigore nel primo tempo per un tocco di mano di Bremer. Nella ripresa la squad facebook

Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo x.com