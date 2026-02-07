Oggi alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Italia contro Scozia nel Sei Nazioni di rugby. Gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada affrontano la squadra scozzese in una partita importante per la loro stagione. La sfida sarà trasmessa anche in tv in orario pomeridiano.

Inizierà oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 15.10, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno della partita contro la Scozia, nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI RUGBY DALLE 15.10 Gonzalo Quesada sceglie Leonardo Marin in campo ad estremo e Lynagh e Ioane alle ali, mentre in mediana sarà Alessandro Fusco ad affiancare Paolo Garbisi. Per quanto riguarda la Scozia, mossa a sorpresa da parte di Townsend, che schiera Jamie Dobie all’ala. Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Scozia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2026: orario, canale in chiaro, formazioni, streaming

Oggi l'Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026.

