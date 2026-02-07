Italia enorme valanga travolge un gruppo di persone Soccorsi e ricerche sul posto

Un sabato di paura nel cuore del Trentino. Una massa di neve si è staccata improvvisamente, travolgendo un gruppo di escursionisti e lasciando sul campo soccorritori e vigili del fuoco. Le squadre sono già al lavoro per cercare eventuali superstiti e mettere in sicurezza l’area. La salita è diventata un’operazione di emergenza.

Un sabato di paura agita le cime del Trentino, dove un’imponente massa di neve si è staccata investendo un gruppo di escursionisti. Il dramma si è consumato nei pressi di Bellamonte, in una zona particolarmente frequentata dagli amanti del fuori pista. Secondo le prime informazioni raccolte sul campo, la slavina si è originata in località Forte Buso, nell’area sovrastante lo specchio d’acqua del lago di Paneveggio. La macchina dei soccorsi si è messa in moto istantaneamente, mobilitando elicotteri e unità cinofile nel tentativo di strappare alla neve chi è rimasto intrappolato sotto il fronte bianco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, enorme valanga travolge un gruppo di persone. Soccorsi e ricerche sul posto Approfondimenti su Trentino Valanga Enorme valanga travolge gruppo di escursionisti sulle Alpi cuneesi, un morto e due persone ferite Nel pomeriggio, una valanga ha coinvolto un gruppo di escursionisti nelle Alpi cuneesi, precisamente nel territorio di Acceglio, in provincia di Cuneo. Enorme valanga travolge quattro persone sulle Alpi cuneesi, un morto e due persone in gravi condizioni Nel pomeriggio di oggi, una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel territorio di Acceglio, nelle Alpi cuneesi, provocando l’intervento di soccorso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Trentino Valanga Argomenti discussi: Una valanga gigantesca travolge un villaggio in una località turistica. Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in TrentinoE' in corso un'ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... ansa.it Ancora una valanga in Friuli, persona travolta dalla neveAncora una valanga in Friuli Venezia Giulia e ancora una persona travolta dalla neve. Stavolta la valanga è caduta sui versanti boschivi tra il monte Prasnig e il monte Santo di Lussari, a una quota d ... ansa.it In Italia lo spreco alimentare domestico resta un problema enorme: parliamo di circa 555 grammi a settimana a persona, cioè un chilo ogni due settimane. Il trend è in calo rispetto al passato, ma il traguardo 2030 impone un’accelerazione: ridurre in modo nett facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.