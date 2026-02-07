Questa mattina, su Canale Italia, il giornale La Prima Pagina ha confermato il suo impegno a favore della legalità e della giustizia in Italia. Il conduttore Massimo Martire ha invitato il quotidiano a ribadire il suo sostegno, sottolineando l’importanza di rimanere dalla parte delle istituzioni e dei valori civici.

Oggi, su Canale Italia, grazie all’invito del conduttore Massimo Martire, il Quotidiano La Prima Pagina e tutto il Gruppo ha ribadito il proprio sostegno alla legalità e alla giustizia in Italia. La redazione ha sottolineato come il Paese sia sempre dalla parte di chi veste una divisa, condannando senza se e senza ma chiunque ne oltraggi il valore e, di conseguenza, offenda tutti gli italiani. In segno di riconoscimento verso gli uomini della Marina Militare, la redazione ha dedicato e pubblicato un brano musicale in omaggio ad USIM – Unione Sindacale Italiana Marina. Il tributo, già condiviso su Fast News Platform, vuole celebrare il servizio e il sacrificio dei militari italiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Italia dalla parte della legalità e della Marina: il tributo di La Prima Pagina

