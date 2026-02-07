L’Italia sfiora le medaglie nella discesa maschile a Bormio, ma non riesce a salire sul podio. I nostri atleti avevano sperato in una prova forte, invece si sono dovuti accontentare di posizioni lontane dai primi. La gara si è conclusa con risultati deludenti, lasciando spazio a una certa amarezza tra gli appassionati italiani.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, la discesa libera maschile disputata a Bormio ha scritto una pagina significativa per l’Italia, con due talenti azzurri a guidare la rimonta sul podio. Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno offerto una prestazione di alto livello, competendo contro i migliori velocisti internazionali e sfidando l’esito della gara fino all’ultima estremità della Stelvio, dove la vittoria è andata a Franjo Von Allmen.una cornice di ritmo e spettacolo ha accompagnato una sfida tra campioni. La manifestazione ha messo in evidenza un risultato particolarmente significativo per l’Italia, che ha inaugurato in grande stile la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Italia a secco di medaglie nella discesa maschile anni

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La neve dello Stelvio ha regalato le prime medaglie azzurre nello sci alpino 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mitico Giovanni FRANZONI ancora sul podio! 3° in discesa, trionfa ODERMATT | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Para ice hockey, Torneo Internazionale di Torino: Italia seconda nel girone; Grigolini cade due volte a un passo dall'oro! Italia a secco, vince Heeren; Muretti a secco, pratica antica da riscoprire; Olimpiadi Invernali, 26 vini raccontano l'Italia ai campioni: per le Marche scelto il Verdicchio di Jesi.

in tutto il mondoPaga in modo semplice e sicuro con Paypal, Carta di credito, Bonifico bancario o Klarna. La tua privacy è garantita da connessioni sicure. Spediamo in tutto il mondo. edilportale.com

Lazio ai quarti di Coppa Italia, QS in apertura: Milan a secco, rivincita SarriMilan a secco, rivincita Sarri.. È questo il titolo principale che QS propone oggi in prima pagina, nel day after dell'ottavo di finale di Coppa Italia dell'Olimpico che premia la Lazio con il gol ... tuttomercatoweb.com

L'Atalanta fa fuori la Juventus dalla coppa Italia con un secco 3 a 0 facebook