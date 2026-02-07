ITabloid il vicepresidente dell’Odg Lazio Rossi | Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico

Roberto Rossi, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha fatto i complimenti per il nuovo giornale digitale ITabloid. Ha detto che l’iniziativa è importante e che può portare novità nel panorama dell’informazione locale. Rossi ha anche espresso fiducia nel successo del periodico, che è stato lanciato dall’Associazione Giornaliste Italiane.

Il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’ Associazione Giornaliste Italiane, da oggi online. L’avvio di una nuova testata rappresenta sempre un momento significativo per il pluralismo dell’informazione e per il rafforzamento del dibattito pubblico. ITabloid si inserisce in questo contesto con una proposta editoriale che valorizza l’approfondimento, l’analisi e la qualità del racconto giornalistico. Particolare apprezzamento viene rivolto alla visione espressa dalla presidente dell’Associazione Giornaliste italiane, Paola Ferrazzoli, nonché a Mikaela Zanzi, direttore responsabile e a Elisabetta Mancini, direttore editoriale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ITabloid, il vicepresidente dell’Odg Lazio Rossi: “Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico” Approfondimenti su Odg Lazio ITabloid, il presidente dell’Odg Lazio Roberto Rossi: “Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico” Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, si dice molto soddisfatto per il lancio di ITabloid. Debutta online "ITabloid", il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane È nato online Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Odg Lazio ITabloid, il presidente dell’Odg Lazio Roberto Rossi: Congratulazioni per la nascita del nuovo periodicoIl vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di ITabloid, il ... lapresse.it Editoria, nasce Itabloid, il periodico di Giornaliste ItalianeRoma, 7 feb. (askanews) - Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'associazione Giornaliste italiane (consultabile all'indirizzo ... notizie.tiscali.it Capire il Parlamento: regole, prassi e innovazione odg.roma.it/capire-il-parl… #formazione #odglazio x.com Una legge per salvare l’informazione https://odg.roma.it/una-legge-per-salvare-linformazione/ #OdgLazio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.