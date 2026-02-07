Teheran avverte: qualsiasi azione militare contro l’Iran avrà un costo molto alto e permanente per chi la compie. Il governo iraniano non fa sconti e mette in chiaro che reagirà con decisione a ogni tentativo di attacco.

Teheran, 7 feb. (Adnkronos) - "Qualsiasi azione militare contro l'Iran comporterà un prezzo pesante e irreversibile per i nemici". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore iraniano Abdul Rahim Mousavi in un discorso in occasione della "Giornata dell'Aeronautica Militare", lanciando un'ulteriore minaccia nel contesto delle tensioni per la sicurezza legate a un possibile attacco degli Stati Uniti. Secondo Mousavi, "i nemici sono ben consapevoli che qualsiasi aggressione militare si concluderà con una sconfitta strategica e amplierà la portata della guerra nella regione. Le nostre forze sono al massimo livello di prontezza e in pieno coordinamento, pronte a rispondere". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Teheran, 'qualsiasi azione militare avrà un prezzo irreversibile per i nemici'

Approfondimenti su Teheran Iran

Le recenti proteste in Iran hanno attirato l’attenzione internazionale, con il regime di Teheran che ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, mettendo in guardia contro possibili conseguenze di un’eventuale ingerenza statunitense.

Il governo iraniano ha dichiarato che qualsiasi attacco contro il paese sarà considerato come una guerra totale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

Ultime notizie su Teheran Iran

Argomenti discussi: Teheran ora vuole negoziare con Washington. Usa: pronti a un incontro per un accordo; Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran; Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando; Il tempo sta per scadere, ultimatum di Trump all'Iran. Ira di Teheran: Reagiremo.

Iran, Usa: Gli americani lascino il Paese. In arrivo sanzioni sul petrolio di TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Usa: 'Gli americani lascino il Paese'. In arrivo sanzioni sul petrolio di Teheran ... tg24.sky.it

Iran: consigliere Khamenei, qualsiasi azione militare Usa sarà inizio di una guerra, pronti a colpire IsraeleQualsiasi azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran sarà considerata come l'inizio di una guerra, con Teheran che è pronto a ... agenzianova.com

Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti" facebook

Oman, primi colloqui tra Iran e Stati Stati Uniti Teheran: “è stato un buon inizio” @GretaPrivitera, @Corriere x.com