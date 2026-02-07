Io torturato dal Kgb Usa e Ue fanno poco ora pressing su Putin

Il cardinale Sigitas Tamkevicius, arcivescovo emerito di Kaunas, parla di torture e sofferenze causate dal Kgb. La situazione in Ucraina rimane difficile, con notizie che preoccupano. L’Europa ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma molti sentono che finora gli sforzi sono stati insufficienti. La pressione su Putin cresce, ma resta da vedere se servirà a cambiare davvero le cose.

Cardinale Sigitas Tamkevicius, arcivescovo emerito di Kaunas (Lituania), continuano ad arrivare pessime notizie dall'Ucraina, l'Europa intanto lancia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. È sufficiente? «Soffriamo profondamente vedendo quanto il popolo ucraino patisca a causa di una guerra crudele di cui non si intravede la fine. È deplorevole che Usa e Ue esercitino un'influenza insufficiente su Putin per fermare l'aggressione; i Paesi europei sostengono l'Ucraina, certo, ma manca l'unità». Ritiene che la Russia si siederà al tavolo dei negoziati per una pace giusta e duratura? «Al momento credo che il Cremlino non voglia seriamente sedersi al tavolo delle trattative: non si fermeranno finché Putin non si prenderà il Donbass».

