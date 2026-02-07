Investita in strada muore la mattina dopo in ospedale Indagini in corso | chi è la vittima

Una donna di 76 anni, Angela Guidi, è morta dopo essere stata investita venerdì sera lungo la via Statale a Corporeno. La donna è stata subito portata in ospedale, dove è rimasta in coma tutta la notte. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate e, alla fine, non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo e chi fosse alla guida dell’auto.

Una notte di lotta per la vita, poi la tragica notizia. Non ce l'ha fatta, Angela Guidi, la 76enne investita nella serata di venerdì 6 lungo la via Statale a Corporeno da un'auto. La donna, finita violentemente sull'asfalto, è stata prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportata in.

