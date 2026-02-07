In Calabria, la situazione degli anziani si fa sempre più difficile. Oggi a Catanzaro si è parlato di come il sistema di welfare sia al collasso, lasciando più di centomila persone vulnerabili senza assistenza. La regione fatica a garantire un futuro dignitoso ai suoi anziani, tra mancanza di servizi e risorse insufficienti.

Calabria Anziana: Un Sistema di Welfare al Collasso e Centomila Vulnerabili Abbandonati. Catanzaro, Calabria – L’immagine di una regione che lotta per garantire un futuro dignitoso ai suoi anziani è emersa con forza durante un incontro cruciale tenutosi oggi nella capitale calabrese. Francesco De Biase, segretario generale della Uil Pensionati Calabria, ha dipinto un quadro allarmante, rivelando che oltre centocinquantamila persone non autosufficienti in Calabria vivono in condizioni di abbandono, a causa di una cronica carenza di politiche regionali e nazionali adeguate. L’evento, che ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e professionisti del settore sanitario, ha sollevato interrogativi urgenti sulla sostenibilità del sistema di welfare e sulla necessità di un cambio di passo radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Anziana

Il sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una sfida importante legata all'invecchiamento della popolazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calabria Anziana

Argomenti discussi: ‘Invecchiare in Calabria’: incontro organizzato dalla UilP Calabria a Catanzaro; De Biase (UilP): Invecchiare in Calabria non è un diritto garantito; ’Ndrangheta reggina, maxi sequestro da 1,3 milioni di euro; Scuola e futuro: un giovane su quattro si sente poco preparato, ma resta ottimista.

Invecchiare in Calabria: tra vulnerabilità e welfare mancante, l’analisi della UilPFrancesco De Biase, Segretario della Uil Pensionati Calabria, denuncia a Catanzaro il collasso del sistema di assistenza per gli over 65. cosenzapost.it

Invecchiare in Calabria non è un diritto: 150mila persone non autosufficienti senza assistenza adeguataLa Calabria affronta una crescente emergenza sociale legata alla popolazione anziana: sono circa 150mila le persone non autosufficienti che non ricevono adeguato supporto dalle politiche regionali e n ... reggiotv.it

"In Calabria sono presenti centocinquantamila persone non autosufficienti che non sono aiutati dalle politiche regionali e nazionali. Invecchiare in Calabria, oggi, non è un diritto garantito" facebook

De Biase (UilP Calabria): “Invecchiare in Calabria non è un diritto garantito” x.com