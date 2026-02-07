intossicati dal monossido famiglia al san martino

Una famiglia di Genova è stata salvata da un’intossicazione di monossido di carbonio. La chiamata di emergenza ha fatto scattare subito i soccorsi. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato tutti i membri ancora within. La situazione si è risolta rapidamente, ma l’intervento ha evitato che la tragedia si compisse. La famiglia ora si trova in ospedale per accertamenti.

A strappare un’intera famiglia da una possibile morte per monossido di carbonio è stata una telefonata. Quella fatta dalla figlia alla madre, con la prima che si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato il 112 per inviare i soccorsi. Tre persone, tutte originarie del Nordafrica, sono state così salvate, e trasportate al San Martino di Genova per le necessarie terapie. É accaduto giovedì sera nel quartiere della Chiappa, dove una donna e due uomini sono stati salvati prima che fosse troppo tardi dal 118 e dai militi della Croce Rossa. A saturare l’ambiente con il monossido killer sarebbe stato un braciere, acceso all’interno dell’abitazione per riscaldarsi e cuocere gli alimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

