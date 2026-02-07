Inter Sommer annuncia il faccia a faccia | Presto parlerò col club Per la successione spunta il Dibu Martinez

L’Inter si prepara a un incontro importante con Yann Sommer, il portiere che il prossimo giugno lascerà il club. L’attuale numero uno nerazzurro ha annunciato che presto parlerà con la società per chiarire il suo futuro. La questione si fa calda, mentre in corsa spunta anche il nome di Emiliano “Dibu” Martinez come possibile sostituto.

Il futuro della porta dell’ Inter entra ufficialmente in una fase di fibrillazione. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, l’attuale numero uno nerazzurro Yann Sommer ha rotto il silenzio, delineando un cronoprogramma chiaro per definire la propria posizione all’interno del club campione d’Italia. Intercettato dai microfoni della TV svizzera a margine della cerimonia di apertura di Milano-Cortina, l’estremo difensore ha ammesso l’imminenza di un confronto con i vertici societari: «Nelle prossime settimane incontrerò l’Inter per discutere del futuro», ha dichiarato Sommer, conscio che la sua avventura a Milano è arrivata a un bivio decisivo.🔗 Leggi su Como1907news.com

