Davide Frattesi continuerà a indossare la maglia dell’Inter anche questa stagione. La società ha deciso di confermarlo, anche se il suo rinnovo resta un punto ancora da chiarire. Chivu, che lo ha lanciato nel derby con il passato, lo ha schierato tra i titolari, ma il suo futuro resta incerto. La trattativa sul contratto si fa complicata e non ci sono ancora certezze sui tempi. Frattesi, intanto, si concentra sul campo, pronto a dare il massimo in vista delle prossime partite.

Davide Frattesi resta all’Inter, ma il suo futuro ad Appiano Gentile assume i contorni di un vero e proprio rebus tattico e contrattuale. Nonostante le insistenti voci di una possibile partenza nella sessione invernale appena conclusa, il centrocampista della Nazionale ha “disfatto le valigie” per la seconda volta in due anni: i dialoghi per un eventuale trasferimento, infatti, non hanno trovato la quadra economica né l’offerta irrinunciabile che la dirigenza nerazzurra si aspettava. MESSAGGIO DA CHIVU E STALLO RINNOVO – L’allenatore Cristian Chivu sembra voler puntare con decisione sul rilancio dell’ex Sassuolo, complice anche la pesante emergenza che ha colpito il centrocampo nerazzurro (fuori contemporaneamente Barella e Calhanoglu). 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Frattesi resta: Chivu lo lancia nel derby col passato, ma il rinnovo è un rebus

