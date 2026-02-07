L’Inter si gode la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, ma il vero colpo arriva dall’Under 23. Issiaka Kamate segna un punto importante, dimostrando di essere pronto a fare il salto tra i grandi. La sua intuizione, voluta da Chivu, ha dato subito i risultati sperati.

La Coppa Italia contro il Torino ha consegnato all’Inter una certezza che arriva direttamente dal vivaio: Issiaka Kamate. Il talento francese classe 2004, protagonista di una prestazione maiuscola condita da dribbling e un assist decisivo, rappresenta oggi il manifesto del progetto Under 23 nerazzurro guidato da Renzo Vecchi. Come analizzato oggi da Tuttosport, l’esplosione di Kamate è il risultato di un’intuizione tattica firmata proprio da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, che lo ha seguito fin dai primi passi nel settore giovanile di Viale della Liberazione, ha avuto il merito di trasformarlo: nato come mezzala, Kamate è stato spostato sulla fascia per sfruttarne l’accelerazione e la tecnica nell’uno contro uno, agendo più da punta esterna che da quinto di centrocampo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, esplode il caso Kamate: l’intuizione di Chivu premia l’Under 23

Il crescente malcontento attorno a Davide Frattesi sta scuotendo l'Inter, passando dall'essere protagonista dello scudetto a un giocatore in ombra sotto la guida di Cristian Chivu.

