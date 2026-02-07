Inter Barella e Calhanoglu saltano il Sassuolo | scatta il countdown per la Juventus

Domani Cristian Chivu dovrà fare a meno di Barella e Calhanoglu nella trasferta al Mapei Stadium. I due centrocampisti dell’Inter sono ancora fuori causa, costringendo l’allenatore a ripensare la linea mediana. La squadra nerazzurra si prepara dunque a giocarsi la partita senza due dei suoi giocatori chiave, mentre il countdown verso il big match con la Juventus è già iniziato.

Cristian Chivu dovrà rinunciare ancora una volta ai suoi due pilastri del centrocampo per la trasferta di domani al Mapei Stadium. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu non faranno parte della spedizione contro il Sassuolo, ma l’emergenza in mediana sembra ormai avere una data di scadenza definitiva. Secondo quanto confermato dallo stesso tecnico nerazzurro in conferenza stampa, entrambi i calciatori sono pronti a rientrare in gruppo all’inizio della prossima settimana. L’obiettivo comune, ormai chiaramente dichiarato, è il ritorno in campo per il big match contro la Juventus del 14 febbraio. IL PUNTO SULL’INFERMERIA La gestione dei due infortuni è stata differente per tempistiche e gravità, ma i rispettivi percorsi di recupero stanno convergendo verso il medesimo traguardo: Nicolò Barella: lo stop, arrivato alla vigilia della sfida di Champions contro il Dortmund, è dovuto a un lieve risentimento allo psoas della coscia destra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L’Inter si prepara senza Barella e Calhanlu per la partita di domenica contro il Sassuolo.

Le condizioni di Calhanoglu e Barella migliorano, e Chivu spera di poterli schierare contro la Juventus.

