Inizio solido per Dominik Fischnaller | è 3° dopo la prima manche! Anche Felderer in corsa per le medaglie

Dominik Fischnaller apre bene la sua prova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con un’ottima prima manche, si piazza al terzo posto e si mette in buona posizione per la medaglia. Anche Felderer resta in corsa, pronto a dare battaglia nelle prossime run. La gara di slittino singolo maschile è appena iniziata, ma già si capisce che sarà lunga e intensa. La competizione si deciderà nelle due giornate di gara, e i protagonisti sono pronti a dare il massimo.

È iniziato un cammino che sarà diviso su due giornate e molto più lungo di quanto ci si immagini. Prima run di quattro per lo slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti svetta una bandiera tedesca, ma il Tricolore non è lontano. Il tedesco che non ti aspetti, quello che l’anno scorso ha dominato la Coppa del Mondo ma in questa stagione non aveva convinto: Max Langenhan. Record della pista in 52.924, fiche messa sul tavolo in attesa di tre discese che saranno difficilissime. L’altro sotto il muro dei 53” è Jonas Mueller, forse il grande favorito, viste anche le prove, di questa gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

