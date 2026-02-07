Iniezioni sul pene per volare di più alle Olimpiadi la Francia non ci sta | Le dimensioni non contano

La WADA sospetta che alcuni atleti abbiano usato acido ialuronico nei genitali per migliorare le prestazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Secondo le indagini, alcune iniezioni sarebbero state fatte proprio per aumentare le dimensioni e, di conseguenza, volare più in alto o correre più veloce. La Francia si oppone con fermezza, sottolineando che “le dimensioni non contano”. La vicenda sta scatenando polemiche nel mondo dello sport, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su eventuali pratiche illegali.

