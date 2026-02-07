Infrange più volte le regole dei domiciliari e viene arrestato di nuovo

Un uomo che già era agli arresti domiciliari è stato fermato di nuovo per aver violato le regole. Nonostante i divieti, è uscito di casa più volte e ora dovrà tornare in carcere per scontare la sua condanna. La polizia lo ha arrestato questa mattina, confermando che le violazioni sono state ripetute.

Revocata la misura alternativa a un uomo già condannato per furti e frodi: dovrà scontare in cella gli ultimi cinque mesi di pena Ha infranto le regole che gli consentivano di restare fuori dal carcere e ora dovrà completare la sua condanna dietro le sbarre. È finita così la misura della detenzione domiciliare per un uomo domiciliato in Valsugana, arrestato nei giorni scorsi dopo un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento. La decisione è maturata a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dal regime alternativo: in particolare, l’uomo non avrebbe rispettato l’obbligo di permanere presso la struttura che lo ospitava in determinati orari.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

