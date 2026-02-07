All’ingresso di Appiano Gentile, Calhanoglu ha parlato ai tifosi e ha rassicurato tutti: tornerà in campo per quella partita. Il centrocampista turco ha confermato di essere in fase di recupero e di essere pronto a riprendere gli allenamenti. I sostenitori nerazzurri ora sperano che non ci siano ulteriori imprevisti.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, all’ingresso ad Appiano Gentile il centrocampista turco ha confermato la data di rientro ai tifosi nerazzurri. Ecco qual è!. Grande accoglienza per Hakan Calhanoglu al suo ritorno a Appiano Gentile. All’arrivo al centro sportivo, numerosi tifosi nerazzurri lo hanno accolto con entusiasmo, pronti a chiedere foto e autografi. Ma la scena più interessante è avvenuta quando qualcuno ha chiesto al centrocampista turco se sarebbe riuscito a recuperare per il tanto atteso Derby d’Italia contro la Juventus, in programma il 14 febbraio. Con un sorriso, Calhanoglu ha risposto con decisione: “Sì sì, ce la faccio”, rassicurando tutti sul suo recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, il centrocampista rassicura i tifosi ad Appiano Gentile: tornerà per quella partita!

Approfondimenti su Calhanoglu Infortunio

Le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile riguardanti l'infortunio di Calhanoglu offrono segnali positivi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calhanoglu Infortunio

Argomenti discussi: Infortunio Calhanoglu: ecco quando rientra il centrocampista turco; Infortunio Barella: quando torna e quante partite salta il centrocampista dell’Inter; Infortunio Barella, non convocato per Dortmund: quando torna e quante partite salta, rischia la Juve; Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare.

Inter, infortunio Calhanoglu: ecco quando tornerà in campoTiene banco l'infortunio di Calhanoglu in casa Inter. Il centrocampista turco, fermo ai box per un problema muscolare, ... fantamaster.it

Quando rientra Calhanoglu? Il centrocampista turco out anche con il SassuoloIl centrocampista polacco si è adattato alla perfezione nel nuovo ruolo, dimostrando di essere fondamentale e segnando tre gol nelle ultime sei partite. Con il ritorno di Calhanoglu è probabile che il ... tag24.it

Sassata di Zielinski e 2-0 Inter. Se l’infortunio di Calhanoglu per una volta è diventato un problema relativo, il merito è in gran parte suo. Eccellente. facebook

Sassata di Zielinski e 2-0 Inter. Se l’infortunio di Calhanoglu per una volta è diventato un problema relativo, il merito è in gran parte suo. Eccellente. x.com