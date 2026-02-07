Domani l’Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu contro la Juventus. Il centrocampista turco si è infortunato durante l’allenamento e i medici hanno deciso di non rischiarlo. La squadra nerazzurra si prepara a giocare senza uno dei suoi uomini chiave, in vista del derby d’Italia di sabato prossimo.

Colpo di scena in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma il prossimo 14 febbraio: ecco le ultimissime. È attualmente fermo ai box a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra e domani salterà anche la trasferta sul campo del Sassuolo, ma adesso arrivano novità importantissime su Hakan Calhanoglu. Soprattutto in vista della super sfida tra Inter e Juventus, valida per la venticinquesima giornata di Serie A e in programma sabato 14 febbraio a San Siro alle ore 20:45. Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’, il centrocampista turco avrebbe rassicurato poco fa i tifosi presenti ad Appiano Gentile in merito a un suo recupero proprio per la gara contro i bianconeri di Spalletti con un sintetico: “ Sì sì, ce la faccio “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Calhanoglu, c’è la decisione definitiva in vista di Inter-Juve

Approfondimenti su Calhanoglu Infortunio

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter: dalla vittoria a Marassi alla decisione sulla convocazione di Calhanoglu per la partita di Riad.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calhanoglu Infortunio

Argomenti discussi: Infortunio Calhanoglu: ecco quando rientra il centrocampista turco; Barella e Calhanoglu giocano Sassuolo-Inter? Il piano verso il derby d'Italia contro la Juventus; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Calhanoglu, dall’infortunio al mercato: le ultime sulla data di rientro e sul Galatasaray.

Inter: infortunio Calhanoglu, svelati i nuovi tempi di recuperoL'infortunio di Calhanoglu continua a tenere in ansia l'Inter. Ecco quando il giocatore rientrerà a disposizione ... calciomercatonews.com

GdS – Le condizioni di Calhanoglu e Barella, c’è la data del rientroIl programma di recupero è però già stato definito. Da lunedì, o al massimo da martedì nel caso venisse concesso un giorno di riposo dopo la gara di campionato, entrambi si aggregheranno nuovamente al ... passioneinter.com

Sassata di Zielinski e 2-0 Inter. Se l’infortunio di Calhanoglu per una volta è diventato un problema relativo, il merito è in gran parte suo. Eccellente. facebook

Nessun contatto e incontro per Hakan Calhanoglu e il #Galatasaray Secondo quanto verificato, non ci sono stati meeting (e non sono in programma) tra #Inter e #Galatasaray e tra l'entourage del giocatore e il Gala. Calhanoglu, ora fermo per infortunio, è x.com