Inflazione nel Mezzogiorno l’incremento più significativo

L’inflazione nel Sud Italia cresce più velocemente rispetto al resto del paese. L’indice generale si attesta a 122,6, con un aumento dello 0,1% rispetto a qualche mese fa e un rialzo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La situazione si fa sentire soprattutto nelle zone del Sud, dove i prezzi salgono più di altre parti d’Italia.
L’inflazione in Italia mostra segnali di moderata ripresa. L’indice generale si attesta a 122,6, con una variazione congiunturale pari a più 0,1 per cento e una crescita tendenziale dell’1,2 per cento su base annua. Un dato che conferma una dinamica dei prezzi ancora sotto controllo, ma non uniforme sul territorio nazionale, dove emergono differenze significative tra città e aree geografiche. Il rilevamento si riferisce al mese di dicembre del 2025. Tra i grandi centri urbani, Bari registra una variazione annua dell’ 1,6 per cento, superiore alla media nazionale, mentre Napoli si posiziona a più 1,7 per cento, segnalando una pressione sui prezzi più marcata nel Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it
