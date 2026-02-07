La Juve Stabia conduceva 3-1 fino all’86’, poi il Padova ha trovato il modo di pareggiare negli ultimi minuti. Una partita che sembrava ormai vinta per le Vespe si è complicata nel finale, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La squadra di casa ha sprecato l’occasione di chiudere i giochi e ora si ritrova a dover affrontare gli ultimi minuti con un risultato incerto.

Se non è una doccia gelata, poco ci manca. La Juve Stabia butta al vento la vittoria contro il Padova e si fa raggiungere allo scadere, alla fine di una gara rocambolesca. Un punto a testa, sei gol fatti e una pioggia battente che ha condizionato i 22 in campo ma non ha intaccato lo spettacolo. Gara subito frizzante, Juve Stabia con le idee chiare e con la forza di mettere subito alle corde la squadra avversaria. Il premio è il gol al 25? siglato a Gabrielloni su calcio di rigore, fallo fischiato dall'arbitro per l 'entrata di Faedo ai danni di Mosti. I veneti provano la reazione ma Confente non corre grandi pericoli.

© Anteprima24.it - Incredibile Juve Stabia, 3 a 1 fino all’86’: il Padova pareggia negli ultimi 4?

Dopo il pareggio 1-1 tra Juve Stabia e Padova, le pagelle dei giocatori del team veneto sono diventate il centro dell’attenzione.

La partita tra Juve Stabia e Padova si gioca oggi per la ventitreesima giornata di Serie B.

Argomenti discussi: L’incredibile rovesciata di Schiavi, il siluro di Oyono e non solo Streaming | DAZN IT.

Juve Stabia-Padova 3-3, i biancoscudati recuperano due gol di svantaggio nel finale e gelano il MentiAggiornamenti in diretta Juve Stabia-Padova. La Juve Stabia ospita il Padova per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com

Serie B, Juve Stabia-Padova 3-3: il pareggio ha il sapore dell'impresaQuando la partita sembrava finita il Padova ha messo in campo una rimonta in grado di cambiare la situazione Una partita che sembrava finita, archiviata, sepolta sotto i cori del Menti. E invece no. A ... corrieredelveneto.corriere.it

