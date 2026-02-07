Incomprensibile tafazzismo granata Cosa si aspetta ad esonerare Raffaele?

La decisione di esonerare Raffaele sembra ormai imminente. La squadra granata attraversa un momento di confusione e difficoltà, e non si vede altra strada che cambiare allenatore. I tifosi si chiedono quanto ancora si possa restare fermi, mentre i dirigenti sembrano rimanere immobili, come se aspettassero un segnale che non arriva. La situazione è ormai insostenibile, e le voci di un addio si fanno sempre più insistenti.

L'autolesionistico tentativo di nascondere – ancora – la polvere sotto al tappeto prende sempre più i connotati del disperato, quasi grottesco esercizio di conservazione del posto di lavoro. Giuseppe Raffaele, anche ieri sera, ha raccontato un'altra partita rispetto a ciò a cui tifosi ed addetti ai lavori hanno assistito. Al Monterisi la Salernitana ha meritato di perdere, senza se e senza ma. Una sconfitta figlia del non gioco, di una squadra completamente priva di idee, senza collegamenti, palesemente indietro anche sul piano della condizione atletica. Continuare nel patetico tentativo di ricercare alibi negli episodi, nei legni colpiti da Lescano, nelle reti annullate o nei fattori collaterali è da dilettanti.

