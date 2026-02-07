Incidente frontale due donne ferite

Paura a Terni, intorno alle 13:30, una vettura e un’altra si sono scontrate frontalmente sulla strada di San Rocco. Due donne sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Terni, 7 febbraio 2026 – Paura a Terni nella strada di San Rocco. Intorno alle 13:30 si è verificato un incidente frontale tra due auto. Fortunatamente le due donne rimaste coinvolte nell'incidente hanno riportato solo lievi ferite e sono state consegnate alle cure del 118. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Terni per mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e stabilire la dinamica dello scontro.

