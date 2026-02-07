Incendio a Bologna casa a fuoco in via Mascarella

Questa mattina a Bologna, un incendio ha coinvolto un appartamento in via Mascarella. Le fiamme sono divampate poco prima delle 10, creando panico tra i residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano ancora dettagli sulle cause, ma il rogo ha causato danni all’alloggio e qualche paura tra i vicini.

Bologna, 7 febbraio 2026 - Ancora fuoco e fiamme nel centro storico: dopo l'incendio di ieri in via del Rondone, nato in un box auto condominiale, questa mattina poco prima delle 10 è scoppiato un incendio in un appartamento di via Mascarella. Le fiamme molto alte uscivano da due finestre dell'ultimo piano di un condominio. Bruciati gli interni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che con l'auto scala sono riusciti a domare il rogo. Grande lo spavento, ma per fortuna non ci sono feriti gravi: una sola persona, che dai primi accertamenti pare si trovasse all'interno di un'abitazione, ha riportato qualche lesione, ma probabilmente non andrà in ospedale.

