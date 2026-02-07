Incendi anche in casa come attrezzarsi Luciano Nigro SFPE-Italy | le tecnologie del Nord Europa e tre oggetti fondamentali da tenere a portata di mano

Questa mattina a Roma, Luciano Nigro di SFPE-Italy ha spiegato come proteggersi dagli incendi domestici. Nigro ha sottolineato l’importanza di conoscere le tecnologie usate nel Nord Europa e di tenere sempre a portata di mano tre oggetti fondamentali per intervenire subito. Un modo semplice per ridurre i rischi in casa e salvare vite.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.