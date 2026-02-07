Incendi anche in casa come attrezzarsi Luciano Nigro SFPE-Italy | le tecnologie del Nord Europa e tre oggetti fondamentali da tenere a portata di mano

Questa mattina a Roma, Luciano Nigro di SFPE-Italy ha spiegato come proteggersi dagli incendi domestici. Nigro ha sottolineato l’importanza di conoscere le tecnologie usate nel Nord Europa e di tenere sempre a portata di mano tre oggetti fondamentali per intervenire subito. Un modo semplice per ridurre i rischi in casa e salvare vite.

Roma, 7 febbraio 2026 – Studia gli incendi da una vita: per spegnerli. Il fuoco, capace di uccidere in pochi minuti, visto come scienza da promuovere. Luciano Nigro, ingegnere, è il presidente di SFPE-Italy, l’associazione italiana di ingegneria antincendio. Costola della Society of fire protection engineers, “principale organizzazione mondiale che riunisce i professionisti della sicurezza antincendio”. Ed è anche docente di ingegneria antincendio, “l’unico master in questa materia esiste all'Università di Bolzano, lo abbiamo avviato 5 anni fa, in Inghilterra, Belgio, Svezia e Danimarca esistono facoltà vere e proprie, in America il fire engineer è una realtà da sempre nelle università”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

