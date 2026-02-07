In progetto il più grande kartodromo nazionale

La città di Porto Recanati si prepara a ospitare uno dei progetti più grandi degli ultimi anni. Nella zona a nord, si lavora alla costruzione di una cittadella dello sport, che includerà anche il più grande kartodromo del Paese. L’obiettivo è attirare appassionati e sportivi, offrendo un impianto moderno e capace di ospitare grandi eventi. I lavori sono in corso, e presto si saprà quando il nuovo centro sarà pronto per accogliere i primi piloti.

Nel maxi progetto della cittadella dello sport, previsto nella zona a nord di Porto Recanati, sarà realizzato anche il più grande kartodromo nazionale. Lo dichiara il geometra Massimo Giaquinto, fondatore dell'associazione politica "Porto Recanati giovani", che da tempo ha annunciato la volontà di costruire una cittadella dello sport a Scossicci. "Il kartodromo in questione avrà pure un'academy destinata ai giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport, gestita da famosi piloti delle categorie più rilevanti – dice Giaquinto –. L'obiettivo è sempre lo stesso: l' inclusione sociale dei giovani per creare un polo attrattivo e socioculturale.

