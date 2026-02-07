In morte dell’inutile Onu

La fine dell’ONU sembra ormai inevitabile. Non si tratta solo di una questione di fondi o di decisioni di singoli paesi, ma di un progressivo disinteresse generale. L’organizzazione internazionale sta perdendo credibilità e capacità di intervenire, lasciando spazio a nazioni che agiscono da sole senza rispettare le regole condivise. Un giorno qualcuno scriverà come tutto questo sia arrivato al punto di non ritorno. Per ora, però, l’ONU si spegne lentamente, senza un grande clamore.

Non con uno schianto ma con un lamento burocratico. Scandali e figuracce, le Nazioni Unite in bancarotta Per l'ente dell'Onu che si occupa dei diritti delle donne, le iraniane non esistono. Khamenei ringrazia Un giorno qualcuno scriverà la storia su come è morta l’Onu. Non dovrebbe iniziare da Donald Trump che ha smesso di pagare le rate del Palazzo di vetro, scontato. Dovrebbe iniziare dalla Bolivia, che quando ha voluto stilare una guida per il commercio della carne di lama e alpaca si è rivolta alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Un organismo sconosciuto, con sede a Ginevra, che aveva pubblicato un rapporto di quaranta pagine sulla lavorazione della carne di lama. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

