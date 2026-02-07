in breve

L’Automobile Club di Arezzo riprende il suo progetto di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole della città e della provincia. Questa mattina, volontari e istruttori sono tornati nelle classi per sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da tenere in strada. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi a muoversi in sicurezza, evitando incidenti e rischi. Le iniziative si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico, coinvolgendo studenti di diverse età.

L’ Automobile Club Arezzo torna nelle scuole con il progetto di educazione alla sicurezza stradale rivolto agli studenti del capoluogo e della provincia. Anche per il 2026 l’iniziativa " Guida che ti Guido " si conferma un appuntamento strutturato e di lunga durata: prenderà il via il 9 febbraio per concludersi il 30 marzo, coinvolgendo scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. "Quest’anno l’impegno sarà ancora più esteso nel tempo", sottolineano il presidente provinciale Bernardo Mennini e la direttrice Silvia Capacci, evidenziando come il progetto, avviato negli anni scorsi, abbia ottenuto un riscontro positivo tale da diventare un’iniziativa fissa, destinata a essere replicata anno dopo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - in breve Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. In Breve Galacticare Ultime notizie su Arezzo Scuola Argomenti discussi: Gr in breve giovedì 05/02 18:30; Osservatorio Italia: le notizie in breve; Varato il Decreto Sicurezza, le misure in breve Rafforzati strumenti operativi, garanzie professionali e giuridiche; Osservatorio Europa: le notizie in breve. IN BREVE1Un nuovo incarico di rilievo nazionale per Francesco Macrì. Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., tra i principali operatori energetici italiani e membro del CdA di Leonardo, è stato nominato ... lanazione.it In breveAstronomia Un buco nero (nel dettaglio) individuato ad agosto dal telescopio spaziale James Webb potrebbe essersi sviluppato a partire da un buco nero primordiale, un’ipotetica classe di oggetti che ... internazionale.it Nuovi alberi per nuove città #fattialbero nelle scuole, nuovamente, a breve. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.