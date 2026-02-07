La regione mostra segnali di stabilità: in provincia di Sondrio il numero di imprese si mantiene quasi invariato rispetto all’anno precedente. A fine 2025, secondo i dati di Infocamere, ci sono 13 aziende iscritte alla Camera di commercio. I settori dei servizi continuano a tenere, mentre il numero complessivo delle imprese non registra grandi variazioni.

Demografia d’impresa: in provincia di Sondrio l’anno 2025 chiude con un saldo positivo. A fine 2025 le imprese iscritte alla Camera di commercio, secondo un’indagine condotta da Infocamere, sono 13.738, lo 0,1% in più rispetto all’anno precedente: una dinamica complessivamente stabile con natalità e mortalità che si equivalgono (5,3%), ma che, approfondendo i dati, evidenzia un saldo naturale più che positivo. A fronte di 728 nuove iscrizioni, si registrano 724 cessazioni, che comprendono però anche quelle avvenute d’ufficio, pari al 10,9%, che di fatto riguardano imprese non più operative, in particolare nei settori del commercio, dell’ agricoltura e delle costruzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Imprese sotto la lente. Numeri in Valle stabili. Bene il settore servizi

