Imprenditore florovivaista arrestato a Colorno aveva un laboratorio di droga in casa | la scoperta

Un imprenditore florovivaista è stato arrestato a Colorno con l’accusa di produzione e spaccio di marijuana. Durante l’operazione, i carabinieri hanno trovato un laboratorio indoor nascosto in casa, con oltre 11 chili di droga sequestrati. L’uomo, che gestiva un’attività di florovivaistica, si nascondeva dietro questa facciata per nascondere l’attività illecita. Ora si trova in caserma in attesa delle decisioni della magistratura.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Parma. Un imprenditore florovivaista italiano è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari per produzione e spaccio di marijuana, dopo che nella sua abitazione di Colorno è stato scoperto un laboratorio indoor attrezzato per la coltivazione della sostanza. Controlli straordinari sul territorio: i numeri dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso della settimana la Questura di Parma ha intensificato i servizi di controllo del territorio. Sono state identificate quasi 1700 persone, di cui oltre 700 di nazionalità straniera, controllati 500 veicoli e 20 esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

