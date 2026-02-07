Impostori in carcere Tentarono raggiri a due pensionati | incastrati in Liguria

Truffano un'anziana con il raggiro del finto incidente e si fanno consegnare 6mila euro, ma vengono arrestati poco dopo grazie a un'operazione congiunta delle Squadre mobili di Genova e Savona, avviata grazie a una segnalazione partita dalla Questura di Lodi. In manette due uomini di 36 e 37 anni, residenti in provincia di Salerno, entrambi con precedenti specifici. L'indagine aveva preso il via nei giorni scorsi a Lodi, dove una donna di 74 anni aveva ricevuto una telefonata sospetta da sedicenti carabinieri che le chiedevano informazioni sulla sua auto. Insospettita, aveva notato un veicolo sospetto sotto casa e immediatamente contattato la polizia.

