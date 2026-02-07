Imane Khelif ha deciso di parlare apertamente della sua storia, rivelando di aver fatto un trattamento ormonale. La campionessa, invece di nascondersi dietro alle etichette, afferma di non essere trans e di sentirsi diversa per come la natura l’ha fatta. La sua scelta ha suscitato molte reazioni, anche perché ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, un traguardo che per molti rappresenta il massimo della carriera sportiva.

Vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi dovrebbe essere il momento più bello nella vita di un atleta. Per Imane Khelif, pugile algerina di 26 anni che ha trionfato nella categoria -66 kg a Parigi 2024, quella vittoria si è trasformata in un’esperienza traumatica. A distanza di oltre un anno, la campionessa ha deciso di rompere il silenzio con una lunga intervista al quotidiano francese L’Équipe, rivelando per la prima volta dettagli fondamentali sulla controversia che l’ha travolta. Durante i Giochi di Parigi, Khelif è finita al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. Personalità come Donald Trump ed Elon Musk l’hanno accusata pubblicamente di essere un uomo o un’atleta transgender, scatenando un’ondata d’odio sui social media. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Imane Khelif rivela di essersi sottoposta a trattamento ormonale: “Non sono trans, la natura mi ha fatta diversa”

Approfondimenti su Imane Khelif

Imane Khelif ha deciso di parlare chiaramente.

Imane Khelif ha ammesso di aver seguito un trattamento ormonale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Imane Khelif

Argomenti discussi: Imane Khelif rivela: Ho fatto trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosterone; Imane Khelif: Non sono transgender, sono nata donna. Non mi farò usare dall'estrema destra; RAINEWS * SPORT: IMANE KHELIF RIVELA: HO FATTO TRATTAMENTI ORMONALI PER ABBASSARE I MIEI LIVELLI DI TESTOSTERONE; Boxe, Imane Khelif insiste: Non sono trans, poi rivela: Feci trattamento ormonale prima di Olimpiadi Parigi 2024 per abbassare testosterone.

Imane Khelif rivela: Ho fatto trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosteroneLa campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha rivelato in un'intervista al quotidiano sportivo francese L'Equipe di essersi sottoposta a trattamenti ormonali per abbassare i suoi livelli di te ... msn.com

Imane Khelif si sottoporrà al test di genere: Voglio le Olimpiadi di Los Angeles 2028Non sono una donna trans, sono una ragazza. Sono stata tirata su come una ragazza, sono cresciuta come una ragazza, le persone del mio paese mi hanno sempre conosciuta come una ragazza. Per i pross ... gay.it

Una visione rigorosa e scientificamente impeccabile della storia di Imane Khelif, che tanto ha fatto discutere durante le olimpiadi. Dove c'è la scienza e ci sono i numeri, non c'è posto per NESSUNA ideologia. Qualcuno credo che debba chiedere scusa. x.com

Imane Khelif ha raccontato alcuni dettagli personali legati al caso mediatico che l’aveva riguardata durante le Olimpiadi di Parigi del 2024, quando era stata criticata la sua inclusione nelle gare di pugilato femminile, che poi aveva vinto facebook