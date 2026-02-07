Questa mattina, la casa editrice Accento Edizioni ha presentato

Accento Edizioni ci presenta Ilaria nella giungla, opera prima della scrittrice italiana Ilaria Camilletti. Ambientato principalmente in un bar di Ostia durante un’estate afosa, la protagonista Ilaria si trova catapultata in una nuova realtà multiculturale, che le permetterà di scoprire maggiormente se stessa e i suoi desideri. Trama. Ilaria è una ragazza di vent’anni che ha appena finito il liceo e, a differenza della sua migliore amica Giulia che sa che vuole essere un’ostetrica fin da quando era bambina, non ha ancora ben chiaro che strada intraprendere. Per questo motivo inizia a lavorare al bar Oasi di Ostia, con la speranza che questo impiego possa aiutarla a comprendere cosa voglia fare da grande. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ILARIA NELLA GIUNGLA di Ilaria Camilletti: recensione

