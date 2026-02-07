Il voti ai look della cerimonia | Ceretti angelo 9 Mariah Carey barbie regina delle nevi 8 De Angelis non spicca il volo 6,5

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, i look dei vip hanno fatto discutere. Laura Pausini si è presentata con un look che ha ricevuto un buon 8, mentre Pierfrancesco Favino ha deluso un po’ con un 6.5. Tra i momenti più commentati, invece, ci sono stati i voti ai look della serata, come quello di Ceretti, che ha ricevuto il massimo 9, e Mariah Carey, che si è fatta notare come la regina delle nevi con un 8. Invece, De Angelis non ha conquist

Perfettamente in tema con le Olimpiadi invernali Mariah Carey sale sul palco per cantare in italiano Volare vestita come la Regina delle Nevi. L'atmosfera ovattata della neve del resto è nelle corde della diva: Marco Balich, il gran cerimoniere di queste Olimpiadi, ha detto di aver convinto la diva a cantare per lui andandola a trovare a novembre a Las Vegas, in una casa con 40 alberi di Natale. Forse un po' pedissequa, ma di grande effetto. Gioielli compresi: Mariah indossa collier, orecchini e bracciale in diamanti della collezione Alta Gioielleria di Levuma, per un valore complessivo di 15 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il voti ai look della cerimonia: Ceretti angelo (9), Mariah Carey barbie regina delle nevi (8), De Angelis non spicca il volo (6,5) Approfondimenti su Olimpiadi Apertura Il voti ai look: Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), De Angelis non spicca il volo (6,5), Favino signorotto (6) La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha portato in scena un mix di look e stili. Pagelle ai look: Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), De Angelis non spicca il volo (6,5), Favino signorotto (6) Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, i look dei vip hanno attirato l’attenzione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Apertura Argomenti discussi: Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5); Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina, pagelle: Mariah Carey vera diva (10), Laura Pausini icona italiana (9); Grammy, i voti ai look, Lady Gaga piumata, 8, Heidi Klum nel calco, 5, Billie Eilish, confusa, 3; Arisa segue il trend della triangle scarf, ecco come si prepara a Sanremo 2026. Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5)I voti ai look alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: Laura Pausini tanta roba (8), Pierfrancesco Favino signorotto (7) ... corriere.it Grammy, i voti ai look, Lady Gaga piumata, 8, Heidi Klum nel calco, 5, Billie Eilish, confusa, 3Ai Grammy del 2026 le star che hanno sfilato sul red carpet della Crypto Arena di Los Angeles si sono sfidate sulla «stravaganza». Che oggi è il sale della moda ... corriere.it Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano/ Cortina la star internazionale #MariahCarey ha cantato "Nel Blu dipinto di Blu" . Oltre alla sua esibizione però è diventato virale un video nel quale viene ripreso il gobbo che legge la cantan facebook Mariah #Carey canta "Nel blu dipinto di blu" e fa impazzire i social: il gobbo è subito virale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.