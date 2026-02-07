Il viaggio della fiamma olimpica Festa per Ibra Bolle e Pellegrini Milanesi in pausa per i tedofori

La corsa della fiamma olimpica attraversa Milano tra festeggiamenti e emozioni. I passaggi dei tedofori sono accolti con entusiasmo, con applausi e urla di gioia da parte dei cittadini. La città si ferma per assistere alla tradizione, mentre i campioni come Ibra, Bolle e Pellegrini vengono festeggiati lungo il percorso. La giornata si concluderà con la cerimonia di apertura dei Giochi, ma intanto le strade sono piene di entusiasmo e di gente che si gode il momento.

di Marianna Vazzana MILANO Applausi e urla di gioia riempiono le strade ogni volta che la fiamma olimpica passa di mano in mano, da un campione (sportivo e non) all’altro durante la giornata che si concluderà con la cerimonia d’inaugurazione dei Giochi. A ogni tappa nei luoghi milanesi, dalla Bicocca alla Darsena, arrivano migliaia di persone; prima la paziente attesa, poi il giubilo. E alcuni tedofori fanno schizzare alle stelle l’intensità delle acclamazioni. Bagno di folla per l’ex fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic (nella foto) a Brera, che concede ai fan decine di selfie. "Emozione infinita, sono molto onorato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio della fiamma olimpica. Festa per Ibra, Bolle e Pellegrini. Milanesi in pausa per i tedofori Approfondimenti su Fiamma Olimpica Il viaggio della Fiamma Olimpica: presentati i 4 tedofori laziali Il viaggio della fiamma olimpica: chi sono i tedofori che porteranno la torcia a Latina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Fiamma Olimpica Argomenti discussi: Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa a Lecco!; Da Cles a Livigno: l'anteprima della 54ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; Milano Cortina: da Bormio a Sondrio, la Fiamma Olimpica in Valtellina; Olimpiadi Milano Cortina, le tappe della fiamma olimpica in città | Folla a San Siro, gli antagonisti si disperdono. Ma sale l'allerta per il corteo di domani. Il percorso della Fiamma Olimpica 2026: ecco la mappa di dove e a che ora passa per MilanoNella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica compirà il suo ultimo giro prima dell’avvio dei Giochi Olimpici ... alfemminile.com Il Viaggio della Fiamma Olimpica a Monza: Nico Acampora di PizzAut tra i tedofori Coca-ColaIeri il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Monza e, tra i tedofori selezionati da Coca-Cola, ha corso anche Nico Acampora. Nato a Napoli nel 1971 e cresciuto a Cernu ... foodaffairs.it Periodo trasporto Festa di Primavera 2026, i passeggeri possono scegliere un viaggio “leggero” Quest'anno, le ferrovie cinesi hanno lanciato il servizio "Viaggio Leggero" per facilitare i passeggeri con bagagli voluminosi. Ordinando attraverso l'app ferroviaria, facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.