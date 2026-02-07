Il Tribunale di Avezzano L' Aquila | Si possono cambiare genere e nome senza terapia ormonale

Il Tribunale di Avezzano ha deciso che le persone possono cambiare genere e nome anche senza dover seguire una terapia ormonale. La sentenza, firmata il 13 gennaio, si basa su un certificato psichiatrico e su una relazione psicologica, aprendo una strada diversa per chi vuole modificare la propria identità ufficiale. La decisione ha fatto discutere, ma per ora rappresenta un passo importante per i diritti delle persone transgender nella zona.

Il Tribunale di Avezzano, in provincia dell'Aquila, ha riconosciuto il cambio di nome e di genere sul certificato di nascita a una persona non binaria, senza il passaggio attraverso la terapia ormonale. Il provvedimento, che risale al 13 gennaio scorso, si basa su un certificato psichiatrico e su una relazione psicologica, presentati dal legale che ha seguito l'istanza: non è stato necessario l'accertamento di trasformazioni fisiche indotte né di una "transizione medicalizzata"., "Si tratta di una persona di sesso femminile alla nascita che si sente non binaria, come attestano le relazioni psicologiche e psichiatriche che ho presentato in Tribunale", spiega l'avvocata Silvia Tiburzi.

