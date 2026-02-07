I nuovi problemi sul tram di Bergamo non si contano più. I sindacati parlano di viaggi tra petardi, minacce e anche qualche pugno. Il personale denuncia una situazione difficile, che si ripresenta ogni giorno senza che le autorità trovino soluzioni rapide. La paura tra i conducenti cresce, e i passeggeri devono fare i conti con un servizio sempre meno sicuro. La città si interroga su come intervenire prima che la situazione peggiori ancora.

Bergamo. Dati ufficiali non ce ne sono, ma i numeri raccolti dai sindacati restituiscono un quadro allarmante. Secondo Pasquale Salvatore, segretario territoriale della Fit Cisl, negli ultimi sei mesi si contano almeno dieci aggressioni ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico locale. “E parliamo solo di aggressioni fisiche – precisa – perché se includessimo anche quelle verbali l’elenco sarebbe infinito”. A questi episodi se ne aggiungono altri sei o sette, stando a quanto riferisce Paolo Turani della Filt Cgil. Per i sindacati, gli episodi di violenza e intimidazione contro il personale del trasporto pubblico bergamasco sono in costante aumento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo trasporti

Un breve racconto sulle dinamiche di un sequestro avvenuto a Milano, dove un gruppo di giovanissimi, noti come «maranza», ha messo in atto un episodio di violenza.

Il capodanno nei pressi del Colosseo si è trasformato in un episodio di tensione e pericolo, con bottiglie lasciate sugli automezzi di emergenza, petardi lanciati a poca distanza e episodi di borseggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bergamo trasporti

Argomenti discussi: Il tranviere neoassunto: I miei viaggi da incubo tra maranza, petardi, pugni e minacce.

Il tranviere neoassunto: I miei viaggi da incubo tra maranza, petardi, pugni e minacceIl tranviere neoassunto: I miei viaggi da incubo tra maranza, petardi, pugni e minacce. I sindacati: Situazione sempre più grave ... bergamonews.it