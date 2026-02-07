Il tram di Sergio Mattarella e Valentino Rossi è speciale ecco perché

Un tram ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di apertura dell’Olimpiade invernale Milano Cortina. Sul veicolo 1794, si sono seduti Sergio Mattarella e Valentino Rossi, creando un’immagine insolita e curiosa. La vettura, decorata per l’occasione, ha fatto da sfondo a un momento che ha sorpreso molti spettatori.

Dal 2010 non è più in servizio ordinario. Per lui solo servizi speciali, pubblicità e dal 6 febbraio 2026 una notorietà olimpica visto che ha avuto a bordo Sergio Mattarella come passeggero e Valentino Rossi come tranviere. Insomma un tram star, linea 26 nel video, abituato ad ospitare persone celebri come la clip trasmessa durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina. La vettura 1794 fa parte della serie 1500 in uso a Milano da 1928, ovvero 98 anni prima dell'Olimpiade invernale il che ne fa, nel complesso, la serie più antica di tram al mondo attualmente utilizzata in ambito urbano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tram di Sergio Mattarella e Valentino Rossi è speciale, ecco perché Approfondimenti su Milano Cortina Il presidente Sergio Mattarella “arriva” in tram a San Siro con Valentino Rossi conducente Il presidente Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso a San Siro a bordo di un tram, con Valentino Rossi al volante. La sorpresa di Sergio Mattarella alle Olimpiadi, Valentino Rossi guida il tram! Laura Pausini, inno magistrale Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Valentino Rossi pilota... del tram di Sergio Mattarella: la leggenda della MotoGp porta il Presidente della Repubblica alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di; Il video con Sergio Mattarella su un tram guidato da Valentino Rossi, per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi; Olimpiadi, l'arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi - Il video; Il presidente Sergio Mattarella arriva in tram a San Siro con Valentino Rossi conducente. Milano Cortina, Mattarella in tram per la cerimonia inaugurale di San SiroFischi al vicepresidente Usa Vance e alla delegazione di Israele, ovazione per l’Ucraina. Polemiche social per il mancato annuncio di Ghali ... ilsole24ore.com Il video con Sergio Mattarella su un tram guidato da Valentino Rossi, per la cerimonia d’apertura delle OlimpiadiDurante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è presente allo stadio di San Siro, è stato protagonista anche di un breve videoclip. ilpost.it Una bella sorpresa quella che ha ricevuto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano, i ragazzi di PizzAut insieme a Nico Acampora sono andati a salutarlo, terminato il loro turno al ristorante facebook Sfila la delegazione svizzera, presente ai Giochi con ben 175 atleti. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due hanno parlato anche della tragedia di Crans-Montana x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.