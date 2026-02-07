Il tonfo della Blu Basket | il progetto di Mascio durato 228 giorni e schiacciato dai debiti

La Blu Basket di Bergamo si è spenta dopo 228 giorni di silenzio e problemi finanziari. La squadra, presentata con entusiasmo a Palazzo Frizzoni, non è riuscita a superare le difficoltà e ha inviato una Pec alla Federazione Italiana Pallacanestro, segnando di fatto la fine di un progetto iniziato con speranze. Ora resta da capire cosa ne sarà del club e dei giocatori coinvolti.

Bergamo. 228 giorni. È il lasso di tempo intercorso tra la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Frizzoni e la Pec inviata alla Federazione Italiana Pallacanestro. Inizio e fine della Blu Basket Bergamo, ufficialmente ritirata dal campionato di Serie A2 nella giornata di venerdì 6 febbraio. Il proprietario ed ex presidente Stefano Mascio è piombato in città con i migliori auspici e l'obiettivo dichiarato di stabilirsi per la stagione 202627 alla ChorusLife Arena, ma la realtà ha raccontato di una situazione debitoria talmente complicata da costringere alla rinuncia al campionato in corso nella stagione 202526, in cui la squadra veleggiava a metà classifica dopo 25 partite.

