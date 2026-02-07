Il team Usa e i riti scaramantici in Galleria | tre giri sul toro!

Il team Usa di short track ha deciso di rispettare le tradizioni milanesi prima di partire per le Olimpiadi. Questa mattina, alcuni atleti hanno fatto tre giri veloci sul toro in Galleria Vittorio Emanuele. Un modo per portare fortuna e iniziare con il piede giusto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e tifosi, curiosi di vedere questa usanza scaramantica prima delle prime gare.

Il team Usa di Short Track si prepara alle prime gare olimpiche onorando le tradizioni milanesi: tre giri sul toro in Galleria Vittorio Emanuele e via. "We're feeling lucky!".

