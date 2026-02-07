Il sortilegio e un rimpianto di mercato

Questa sera il Bologna si trova in una crisi che nessuno si aspettava. Dopo un inizio promettente, la squadra ha subito una serie di sconfitte che hanno lasciato i tifosi senza parole. Il sogno di una stagione di vertice sembra svanito, e i tifosi si chiedono cosa sia successo davvero. La squadra cerca risposte, ma il momento è difficile e tutti aspettiamo di capire come si riprenderà.

Tutti a caccia di una spiegazione. Il sortilegio che ha trasformato il Bologna dei sogni nella banda del buco lascia annichiliti e disorienta perfino il popolo del tifo, pronto a rinnovare il suo atto d'amore senza condizioni. Ma preso atto della crisi profonda, la soluzione migliore è guardare avanti e cercare finalmente una via d'uscita. A mercato chiuso resta soprattutto il grande rimpianto di non aver ingaggiato un centravanti classico, un uomo da area di rigore, capace di monetizzare meglio il volume di gioco che la squadra assicura a dispetto dei venti di crisi. Ma in vista della cruciale sfida con il Parma il Bologna deve soprattutto curare l'emergenza difensiva, perché se non sai chiudere la porta in faccia all'avversario, la ricerca del risultato può diventare un calvario.

