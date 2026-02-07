Oggi, nel giorno dedicato all’hijab, nessuna voce femminista si fa sentire a New York. La giornata passa senza commenti o manifestazioni ufficiali, mentre molte donne musulmane continuano a portare il velo con orgoglio e convinzione. La paura di essere etichettate o di scatenare polemiche sembra aver spento ogni discussione pubblica. La celebrazione, che dovrebbe essere un momento di inclusione, si svolge in silenzio.

L'iniziativa del sindaco Mamdani fa pensare più a una proposta di moda che a una imposizione religiosa. Dal mondo del femminismo tutto tace: quello che conta, per loro, non è la libertà delle donne, ma essere “inclusivi” "Il primo febbraio è la giornata mondiale dell’hijab. Oggi celebriamo la fede, l’identità e l’orgoglio delle donne e delle ragazze musulmane della città di New York e altrove che scelgono di indossare lo hijab, un simbolo potente della devozione e del culto del retaggio musulmano. Siamo orgogliosi di onorare gli abitanti musulmani di New York e il diritto delle donne musulmane a esprimere senza timore la propria identità dovunque nel mondo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il silenzio delle femministe sulla Giornata dell’hijab a New York, paura mascherata da inclusione

