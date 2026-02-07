A 41 anni, Artur Beterbiev si prepara a tornare sul ring. La sua sfida più grande è superare il campo di allenamento senza perdere forze. Per ora, il pugile russo si concentra sulla resistenza, sapendo che ogni day è importante per tornare in forma. La domanda resta: riuscirà a reggere tutta la preparazione?

All’età di 41 anni, Artur Beterbiev si confronta con una domanda cruciale: la sua resistenza fisica può reggere un intero camp di allenamento senza cedere? assente dal ring da febbraio 2025, dopo la sconfitta che ha tolto i titoli unificati a Dmitry Bivol, il periodo di inattività amplifica la pressione: la preparazione resta la sfida più difficile, con ore di lavoro che non concedono pause. Il profilo dell’atleta si fonda su potenza e intensità, caratteristiche che rendono camp estenuanti inevitabili. La strada verso il rientro non prevede scorciatoie: ogni settimana in palestra comporta una quota di rischio e una verifica continua delle condizioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Il ritorno di Artur Beterbiev dipende superamento del campo

