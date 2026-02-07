Il rigore dato al Napoli contro il Genoa lascia molti dubbi | perché il VAR non doveva intervenire

Il gol del Napoli all’ultimo secondo contro il Genoa ha fatto discutere. Il rigore assegnato al 95’ per un contatto tra Cornet e Vergara ha deciso la partita, ma molti si chiedono se il VAR doveva intervenire. L’arbitro ha dato il rigore, anche se l’episodio è molto vicino al limite. Le immagini non sono chiare e molti si aspettavano che il replay evidenziasse un errore evidente, ma così non è stato. La decisione ha acceso un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

In Genoa-Napoli il rigore del 95' per contatto Cornet-Vergara decide il 3-2. Ma l'intervento VAR apre dubbi: episodio "al limite", non da "chiaro ed evidente errore".

Nella recente puntata di Open Var, si è analizzato l’episodio chiave nel confronto contro il Napoli, con particolare attenzione ai due penalty assegnati a Verona e Inter.

