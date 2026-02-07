Il rigore concesso da Massa in Genoa-Napoli fa discutere | perché è corretta la decisione dell'arbitro
Durante la partita tra Genoa e Napoli, l’arbitro Massa ha assegnato un rigore che sta facendo discutere. Dopo l’intervento del VAR, Massa ha deciso di concedere il calcio di rigore per un contatto tra Meret e Vitinha. La decisione ha diviso i commentatori e i tifosi, alcuni credono che fosse giusto, altri invece che fosse troppo severa. La scena è stata rivista più volte, ma alla fine l’arbitro ha ritenuto che ci fosse stato un fallo da parte del portiere del Genoa. Ora si aspetta di capire se questa scelta cambier
In Genoa-Napoli il rigore concesso da Massa dopo VAR fa discutere: contatto Meret-Vitinha e on-field review. Decisione corretta, giallo no.🔗 Leggi su Fanpage.it
Genoa-Napoli, rigore dopo l'errore di Buongiorno e il fallo di Meret: la spiegazione dell'arbitro Massa
Durante il secondo tempo di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha assegnato un rigore ai padroni di casa.
Il rigore concesso da Massa in Genoa-Napoli fa discutere: perché è corretta la decisione dell’arbitroIl match tra Genoa e Napoli si accende praticamente subito. Un retropassaggio corto di Buongiorno spalanca la strada a Vitinha, che entra in area sulla sinistra. Meret prova a rimediare con un'uscita, ... fanpage.it
